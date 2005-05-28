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Конкурсы
28.05.2005
28 мая 2005 г. 0:00
Конкурсы на 28.05.2005 -
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29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
23 июня 2022 г. 8:57
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
23 июня 2022 г. 8:18
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
23 июня 2022 г. 2:15
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
24 июня 2022 г. 14:19
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
24 июня 2022 г. 8:37
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
23 июня 2022 г. 0:15
Брал на дело, потратил на кудалык
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
24 июня 2022 г. 18:31
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
23 июня 2022 г. 10:11
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
23 июня 2022 г. 0:00
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
23 июня 2022 г. 1:00
Через тернии – к мечте стать полицейским
24 июня 2022 г. 0:15
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
23 июня 2022 г. 13:25
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
23 июня 2022 г. 14:19
Умер певец Юрий Шатунов
23 июня 2022 г. 0:30
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
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Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
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6 июня 2022 г. 11:09
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