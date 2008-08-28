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Конкурсы
28.08.2008
28 августа 2008 г. 0:00
Конкурсы на 28.08.2008 -
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00:00
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
00:30
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
00:45
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
01:15
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
01:30
Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?
01:00
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
00:15
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
08:16
Автобус врезался в дом в Алматы, пострадали 7 человек (видео)
00:02
Человек высокого полета
00:04
Поздравления от Главы государства
00:00
В память о «казахском соловье»
00:05
Тепло и свет – без перебоев
00:11
Большой спорт начинается с аулов
01:01
Новак Джокович – победитель Astana Open
01:02
Сено горело, как факел
00:00
Невиноватая я!
00:24
Герои среди нас
00:07
Огонь и дым
00:09
Казахстанцы – главная ценность страны
00:00
Пятерочка
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
5 октября 2022 г. 11:24
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
4 октября 2022 г. 10:00
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
4 октября 2022 г. 12:12
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
6 октября 2022 г. 0:15
Экономическое развитие немыслимо без науки
4 октября 2022 г. 18:18
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
4 октября 2022 г. 1:30
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
4 октября 2022 г. 0:15
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
5 октября 2022 г. 10:31
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
7 октября 2022 г. 9:51
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
4 октября 2022 г. 12:25
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
7 октября 2022 г. 18:55
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
6 октября 2022 г. 17:57
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
4 октября 2022 г. 8:56
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
4 октября 2022 г. 1:15
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
4 октября 2022 г. 0:45
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
5 октября 2022 г. 0:45
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
5 октября 2022 г. 0:15
Застали с рачком
4 октября 2022 г. 0:30
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
6 октября 2022 г. 8:46
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
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Реформатор с большой буквы
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
19 сентября 2022 г. 0:00
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23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
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Казахстанская правда
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