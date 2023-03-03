29 нарушений: на полмиллиона тенге за раз проштрафился водитель в Алматы

В Алматы за «шашечную» езду на полмиллиона тенге оштрафовали 22-летнего мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

О вопиющих нарушениях Правил дорожного движения сотрудникам отдела розыска стало известно при мониторинге социальных сетей. Допустил их водитель автомашины BMW на проспекте Аль-Фараби.

«В его действиях усмотрены признаки 29 правонарушений: 27 протоколов составлены по части 1 административной статьи «Нарушение правил маневрирования», еще 2 протокола – по признакам нарушения, предусмотренного частью 1 адмстатьи «Создание аварийной обстановки». Общая сумма штрафа составила 534 тысячи 750 тенге», – проинформировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.