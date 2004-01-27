Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их использования В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их использования. 2. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан совместно с Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан внести во II квартале 2004 года предложения по расширению государственной сети наблюдательных станций и пунктов гидрометрических и гидрогеологических постов и их оснащению техническими средствами измерения и учета. 3. Признать утратившими силу: 1) постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 февраля 1995 года № 160 «Об утверждении Положения о порядке государственного учета вод и их использования» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 7, ст. 74); 2) пункт 33 Изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 1996 года № 1031 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 35, ст. 327). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов
