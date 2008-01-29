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Конкурсы
29.01.2008
29 января 2008 г. 0:00
Конкурсы на 29.01.2008 -
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00:30
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
00:00
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
00:00
О пособиях, пенсии, ПМСП
00:00
Политическую культуру надо культивировать
01:00
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
00:00
Лакросс-гол от Петухова
00:00
Осторожность решает многое
00:00
Музыку и милосердие не отменить
00:08
Практическая реализация конституционной реформы
00:10
Чем больше наблюдателей, тем лучше
00:11
На страже прав и свобод
00:02
Оклеветанный, но не сломленный
00:29
Жадность или бедность?
02:00
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
01:30
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
00:00
Ворота в крепость
00:06
Удачной охоты!
00:00
Закон возврата
02:30
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
00:00
Сыграем вместе
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
10 ноября 2022 г. 17:55
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
8 ноября 2022 г. 15:01
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
10 ноября 2022 г. 0:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
9 ноября 2022 г. 21:23
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
11 ноября 2022 г. 21:05
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
9 ноября 2022 г. 16:14
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
11 ноября 2022 г. 23:38
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
9 ноября 2022 г. 20:25
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
9 ноября 2022 г. 14:55
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
8 ноября 2022 г. 17:08
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
11 ноября 2022 г. 18:55
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
12 ноября 2022 г. 15:40
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
11 ноября 2022 г. 23:45
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
12 ноября 2022 г. 14:45
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
12 ноября 2022 г. 19:03
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
22 октября 2022 г. 16:25
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
22 октября 2022 г. 19:33
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
22 октября 2022 г. 20:29
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
22 октября 2022 г. 15:11
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
22 октября 2022 г. 17:19
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
22 октября 2022 г. 17:42
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
22 октября 2022 г. 19:05
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
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Казахстанская правда
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