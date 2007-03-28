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29.03.2007
Конкурсы
28 марта 2007 г. 23:00
164
Конкурсы на 29.03.2007 -
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08:13
Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира
08:30
Роботы передвинули исторический квартал в Китае
08:54
Как прошла посевная кампания для казахстанских аграриев в новых условиях
09:11
Премьер-министр Словакии посетит Астану с официальным визитом
09:26
ОПГ продавала персональные данные казахстанцев
4 июня 2025 г. 2:31
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
5 июня 2025 г. 4:00
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
7 июня 2025 г. 19:30
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
4 июня 2025 г. 11:05
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
2 июня 2025 г. 15:41
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
4 июня 2025 г. 3:30
В Уральске реконструируют набережную
5 июня 2025 г. 10:14
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
5 июня 2025 г. 9:49
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
3 июня 2025 г. 0:30
Я – жертва и живой свидетель массового голода
4 июня 2025 г. 9:15
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
2 июня 2025 г. 20:28
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
2 июня 2025 г. 13:00
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
4 июня 2025 г. 10:03
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
8 июня 2025 г. 13:51
Назначен новый министр обороны Казахстана
4 июня 2025 г. 16:36
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
2 июня 2025 г. 9:58
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
2 июня 2025 г. 11:01
Возврат активов: более 570 млн тенге направили на водоснабжение сел области Ұлытау
2 июня 2025 г. 8:25
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
2 июня 2025 г. 9:29
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
2 июня 2025 г. 16:44
Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по ЧС
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
13 мая 2025 г. 10:37
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
13 мая 2025 г. 2:00
Будущее – за цифровыми активами
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
23 мая 2025 г. 16:42
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
21 мая 2025 г. 19:56
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
21 мая 2025 г. 10:06
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
23 мая 2025 г. 10:26
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
19 мая 2025 г. 8:44
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
20 мая 2025 г. 9:16
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
23 мая 2025 г. 0:30
Тайны городского парка
26 мая 2025 г. 9:07
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
14 мая 2025 г. 2:00
У адвоката – особый статус в системе правосудия
20 мая 2025 г. 15:04
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Казахстанская правда
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