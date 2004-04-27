29/04/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2004 года, № 460 Нормативные правовые акты 175

О запрете рубок главного пользования в хвойных и саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда и мерах по их сохранению В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года и в целях предотвращения деградации хвойных и саксауловых насаждений, а также усиления охраны лесов от незаконных порубок Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Запретить рубки главного пользования в хвойных и саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан сроком на 10 лет. 2. Акимам областей в установленном законодательством порядке: 1) принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего постановления; 2) организовать работу по плантационному выращиванию древесных и кустарниковых пород на участках государственного лесного фонда, а также по предоставлению земельных участков физическим и негосударственным юридическим лицам для частного лесоразведения; 3) представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок и плантационном выращивании древесных и кустарниковых пород. 3. Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан: 1) принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего постановления; 2) организовать контроль за выполнением мероприятий по охране лесов от незаконных порубок и учет создаваемых плантаций древесных и кустарниковых пород. 4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2002 года № 942 «О мерах по сохранению саксауловых насаждений в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 28, ст. 318). 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан — министра сельского хозяйства Республики Казахстан Есимова А. С. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ