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Конкурсы
29.08.2008
29 августа 2008 г. 0:00
Конкурсы на 29.08.2008 -
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11:22
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
14:09
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
12:45
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
00:30
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
08:10
Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности госаппарата
00:15
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
02:00
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
09:58
Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном самолете
01:45
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
00:00
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
08:43
Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника Президента Казахстана
03:30
В чем причина снижения авторитета маслихатов, рассказал эксперт
02:45
Один "несведущий" чиновник может испортить имидж всей структуры. О доверии казахстанцев госорганам
02:30
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
01:15
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
03:00
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
11:01
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
01:44
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
02:15
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
00:45
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
13 апреля 2022
13 апреля 2022 г. 23:45
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества с представителями бизнеса обсудили в акмолинском учреждении
13 апреля 2022 г. 22:45
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
13 апреля 2022 г. 22:29
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
13 апреля 2022 г. 22:14
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
13 апреля 2022 г. 21:52
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
13 апреля 2022 г. 19:36
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
13 апреля 2022 г. 19:23
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
13 апреля 2022 г. 19:10
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
13 апреля 2022 г. 18:48
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
13 апреля 2022 г. 18:27
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
13 апреля 2022 г. 18:00
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
13 апреля 2022 г. 17:34
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
13 апреля 2022 г. 17:11
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
13 апреля 2022 г. 17:05
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
13 апреля 2022 г. 16:49
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
13 апреля 2022 г. 16:25
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
13 апреля 2022 г. 16:13
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
13 апреля 2022 г. 15:42
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
13 апреля 2022 г. 15:20
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
13 апреля 2022 г. 15:20
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
13 апреля 2022
13 апреля 2022 г. 14:51
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022 г. 14:27
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
13 апреля 2022 г. 14:16
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
13 апреля 2022 г. 14:09
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
13 апреля 2022 г. 14:00
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
13 апреля 2022 г. 13:58
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
13 апреля 2022 г. 13:38
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
13 апреля 2022 г. 13:25
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
13 апреля 2022 г. 13:14
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
13 апреля 2022 г. 12:58
Токаев принял главу агентства "Хабар"
13 апреля 2022 г. 12:44
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
13 апреля 2022 г. 12:32
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
13 апреля 2022 г. 12:15
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
13 апреля 2022 г. 12:15
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
13 апреля 2022 г. 11:41
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
13 апреля 2022 г. 11:25
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
13 апреля 2022 г. 11:03
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
13 апреля 2022 г. 10:53
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
13 апреля 2022 г. 10:24
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
13 апреля 2022 г. 10:00
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
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Казахстанская правда
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