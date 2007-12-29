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29.12.2007
Конкурсы
29 декабря 2007 г. 0:00
62
Конкурсы на 29.12.2007 -
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02:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
00:00
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
01:30
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
00:30
Букеты из курта вызвали массу положительных эмоций у посетителей региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана-2023», состоявшейся в Кызылорде
01:00
За один день две талдыкорганские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 4,5 млн тенге
03:00
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
02:00
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
03:30
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи
04:00
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний, оказывающих услуги в сфере газо- и водоснабжения
08:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
08:13
Новые электронные платформы обсудили в Правительстве
09:15
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
02:00
Тариф поможет энергетике?
08:59
В Нацгвардии стартовал новый учебный период
02:07
Указ Главы государства
02:00
На столичном ринге
09:21
Информацию об остановке трех казахстанских НПЗ прокомментировало Минэнерго
02:00
Шаг вперед
02:30
Мерились силами палуаны
03:30
К рукотворным «дождям» и «каплям»
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
27 июня 2023 г. 0:00
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
28 июня 2023 г. 2:30
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
28 июня 2023 г. 3:00
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
28 июня 2023 г. 1:30
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
29 июня 2023 г. 11:41
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
27 июня 2023 г. 23:34
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
27 июня 2023 г. 12:36
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
27 июня 2023 г. 10:21
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
27 июня 2023 г. 20:33
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
27 июня 2023 г. 9:52
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
28 июня 2023 г. 4:00
История журналистики
27 июня 2023 г. 1:30
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
27 июня 2023 г. 12:14
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
28 июня 2023 г. 1:00
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
27 июня 2023 г. 20:22
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
27 июня 2023 г. 22:04
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
27 июня 2023 г. 17:49
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
13 июня 2023 г. 14:21
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
4 июня 2023 г. 13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
13 июня 2023 г. 16:15
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
7 июня 2023 г. 20:43
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
9 июня 2023 г. 2:30
Пантеон семи святых
6 июня 2023 г. 14:03
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
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