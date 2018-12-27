2G, как ноу-хау: в НПП "Атамекен" оценили качество образовательных программ в вузах страны

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Национальная палата предпринимателей "Атамекен" совместно с Министерством образования и науки РК подвели итоги третьего этапа Рейтинга образовательных программ в высших учебных заведениях Казахстана. Итоги рейтинга озвучил заместитель председателя НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Одним из самых главных критериев были процент трудоустройства и средний уровень заработных плат, как некий замер, насколько рынок труда заинтересован в выпускниках тех или иных вузов. Также для нас была важна средняя заработная плата выпускников, для нас это был некий индикатор того, на сколько лучше или хуже выпускников разных вузов, но одной специальности, оценивает работодатель", – начал доклад Ордабаев.
По его словам, достаточно большой суммарный процент заняла оценка актуальности образовательных программ - 40%.
"В целом, казахстанские образовательные программы требуют доработки. У нас встречались кейсы, когда учебная литература использовалась с середины 20-го века. Где-то это оправдано, где-то это, возможно, какие-то незыблемые классические устои, где-то устаревшие вещи. Особенно это касалось технических специальностей. Были у нас вещи, связанные с радиоэлектроникой и телекоммуникациями, где использовались еще очень старые форматы связи. К примеру, формат 2G использовался как ноу-хау", – рассказал он.
Поэтому, по его информации, НПП будет создавать рекомендации для казахстанских вузов для обновления программ обучения.
"Таким образом рейтинг, по нашему мнению, является бесплатной помощью для высших учебных заведений по обновлению. Было опрошено 8800 выпускников высших учебных заведений. Мы охватили все вузы и все специальности. В ходе проведенного опроса было выявлено что 35,4 процента выпускников работают не по специальности, а 40 процентов не трудоустроились в течение 12 месяцев", – продолжил он доклад.
По данным представителя Палаты предпринимателей, выпускники следующих направлений чаще всего работают не по специальности: социальные науки, экономика и бизнес - 40,24%, технические науки и технологий - 41,97%, право - 43%, сфера услуг - 43%, сельскохозяйственные науки - 51%.
"Сельскохозяйственное направление – это некий такой антилидер потому, что выпускники работают не по специальности. Ведя диалог с сельхозвузами, мы понимаем, что зачастую ребята не готовы ехать в село", – прокомментировал статистику спикер.
Анализ данных ГЦВП показал, что уровень средней заработной платы по направлениям составил: по социальным наукам, экономике и бизнесу - 114 721 тенге, по техническим наукам - 149 963 тенге, праву - 89 434 тенге, сфере услуг - 98 180 тенге, сельскохозяйственным наукам - 77 045 тенге, сказал Ордабаев.
"Средний процент трудоустройства по 92 специальностям составлял 67,4 процента, тогда как минимальный уровень зафиксирован по специальности "Таможенное дело" – 41 процент. Также исследование показало отсутствие возможности у большинства студентов выбрать дисциплины и педагогов, как это должно быть при Болонской системе", – заключил он.
В свою очередь председатель комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгат Ешенкулов отметил, что данный рейтинг был проведен для трех категорий потребителей: абитуриент, работодатель и вуз, чтобы дать оценку актуальности образовательных программ и помочь будущим студентам сделать правильный выбор, исходя из потребностей рынка.
"Мы считаем, что для абитуриента очень важно знать, кем он выйдет из вуза, и как на него будет смотреть работодатель", – отметил Ешенкулов.