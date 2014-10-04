3 000 браков с несовершеннолетними ежегодно заключается в Казахстане Общество Наталья Валуйская

Инициаторами диалога стали Нацио­нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Комитет по охране прав детей МОН РК и Лига женщин творческой инициативы при поддержке Фонда "Сорос-Казахстан". На встрече особо подчеркивалось, что в Казахстане по инициативе Главы государства будет создан институт уполномоченного по правам ребенка, что станет действенным механизмом защиты прав детей с акцентом на продвижение гендерного равенства.



Участниками мероприятия подчеркивалось, что на проблему ранних браков обращено внимание ООН, во многих странах разработаны законы, направленные на искоренение такого явления, проведено исследование в 97 странах мира. В результате доказана опасность ранних браков для здоровья юных матерей. Это не только приносит им эмоциональные и физические страдания, но и подрывает стабильность общества. В связи с этим ключевые меры по ликвидации неравенства по признаку пола – это правовые реформы, принятие мер в отношении лиц, нарушающих права девочек и женщин.



Эти усилия требуют активного вовлечения политических, религиозных и общинных лидеров как во всем мире, так и в странах ЦА.



Международные и отечественные эксперты ознакомили представителей госорганов, НПО Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, духовенства, этнокультурных объединений и СМИ с данными по самым острым проблемам. Это похищение невест, и как следствие – ранние и принудительные браки, уязвимость девочек-подростков перед ВИЧ (СПИД), вопросы безопасности девочек – жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации.



По словам главы представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Центральной Азии Джуна Кукиты, темой нынешнего года ООН определил повышение потенциала девочек-подростков и прекращение насилия в их отношении.



Директор программ Фонда "Сорос-Казахстан" Аида Айдаркулова подчеркнула, что, согласно статистике, в Казахстане ежегодно заключается около 3 000 браков с несовершеннолетними. Знаковым событием для предотвращения подобных ситуаций стала инициатива Главы государства по созданию института уполномоченного по правам ребенка в Казахстане. Участники семинара разработали проект плана совместных действий, основным направлением которого в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по соблюдению Конвенции ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин станет усовершенствование системы защиты детей, расширение прав и возможностей девочек.