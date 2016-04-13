В гостях у пограничников побывал человек-легенда, тот, кто проделал путь к звездам и обратно, совершив полный оборот вокруг земли всего за 92 минуты. Космонавт, совершивший полет в космос со 2 по 12 сентября 2015 года, Народный Герой Казахстана Айдын Аимбетов. Если с точностью и до секунды, то продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.Встреча-беседа прошла очень интересно. Айдын Аканович рассказал, что сбылась его детская мечта – он стал космонавтом. Делился впечатлениями о полете и как проходила подготовка к нему.За полетом в космос пристально следил весь мир. Прошло немало времени, а жизнь по возвращению на землю у летчика-космонавта изменилась, как шутит сам гость, он стал более узнаваем и в спортивном костюме теперь в магазин не выходит.Айдын Аканович рассказал, как проходил жесточайший отбор, подготовка к полету с 2001 года, когда среди претендентов почти 1000 человек. Насколько было сложно… ощущения в первые секунды полета.Захватывало дух, когда речь зашла о сложностях, с которыми приходилось сталкиваться Герою в невесомости, о научных исследованиях, проводимых в космосе.Разряжая обстановку, Айдын Аимбетов делился историями, которые с ним приключались.В прошлом году у Айдына Акановича был самый крутой в жизни вираж, за что и был удостоен наш гость высшей Государственной награды «Халық Қаһарманы» - золотой звезды «Народного героя», следом ордена «Отан» и звания «Летчик-косманавт Казахстана».Заместитель Председателя КНБ РК – Директор Пограничной службы полковник Дархан Дильманов поблагодарил гостя за встречу и «выкроенное» время из личного плотного графика, пригласив летчика-косманавта посетить и войсковые части, ознакомиться со службой, так сказать, изнутри.Глава Пограничного ведомства вручил Айдыну Аимбетову грамоту и памятный подарок, пожелав хронического космического здоровья и новых побед!По окончании встречи Народный Герой Казахстана оставил свои пожелания в «Книге Почетных Гостей».