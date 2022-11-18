3 человека погибли: легковушка столкнулась с фурой и опрокинулась в кювет

3 человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

18 ноября на трассе Алматы – Екатеринбург водитель легкового автомобиля ВАЗ-21015, ехавший в сторону города Балхаша, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой МАN под управлением 45-летнего мужчины. От удара легковушка опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 21-летний водитель ВАЗ и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».