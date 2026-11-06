3 млн человек в Африке могут покинуть свои дома из-за Эль-Ниньо

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Явление способно вызвать масштабные наводнения на континенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Эль-Ниньо может вынудить до 3 млн жителей Африки покинуть дома, предупредило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Явление способно вызвать масштабные наводнения. Под угрозой находятся Сомали, Кения, Южный Судан и Уганда. В ООН напомнили, что в 2023 году наводнения вынудили переселиться более 2 млн жителей.

Эль-Ниньо - явление, связанное с потеплением вод Тихого океана. Процесс влияет на климат и вызывает изменения погоды по всему миру.

#климат #Африка #ЭльНиньо

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