3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель правления банка Ляззат Ибрагимова и аким области Есет Байкен подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное финансирование жилищных программ в 2027-2029 годах, сообщает Kazpravda.kz

Отбасы банк будет ежегодно направлять 2,5 млрд теңге, еще 500 млн теңге выделит акимат области Ұлытау для доступного кредитования граждан. Благодаря такой поддержке у них появится дополнительная возможность приобрести собственное жильё со сниженным первоначальным взносом от 10% и ставкой по займу 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,3%) годовых.

- Сегодня в Жезказгане и Сатпаеве вручили ключи гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье, - поделилась хорошей новостью Ляззат Ибрагимова. – В скором времени, в рамках подписанного меморандума, будет реализована первая отдельная региональная программа «Ұлытау Баспана». Ұлытау - развивающийся регион с большим потенциалом. Сейчас важно поддержать его жителей, создать комфортные жилищные условия для жизни, чтобы здесь они строили свою карьеру, создавали семьи и связывали будущее с родным краем. В области проживает более 217 тысяч человек, и каждый шестой из них копит средства в Отбасы банке для дальнейшей покупки своего дома или квартиры. В течение двух лет в Ұлытау новоселье уже отметили 3 тысячи человек, и мы будем дальше работать, чтобы таких счастливых моментов становилось ещё больше.

В регионе уже успешно работают совместные региональные программы. Одна из них - «Ұлытау жастары» помогла отметить новоселье 137 молодым жителям. В 2025 году стартовала программа «Сәтбаев жұмыскер» - с ее помощью 15 жителей моногорода стали хозяевами своего жилья. Общий объем финансирования этих программ составил 2,6 млрд теңге, из которых 925 млн теңге выделил Отбасы банк.

Также при поддержке банка 429 жителей области Ұлытау, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, отметили новоселье. Среди сегодняшних новоселов – семья Гульжан Молдабековой, которая воспитывает четверых детей. Свое жилье она ждала 13 лет.

- Мы получили 3-комнатную квартиру в прекрасном доме, - рассказала она. – Это арендное жилье с возможностью последующего выкупа. У моей дочери есть проблемы по здоровью, она имеет I группу инвалидности. Мы рады, что вместе с этой квартирой приобрели уверенность в завтрашнем дне.

Многодетная мама Шынар Саметова ждала свое жилье 5 лет. Она и ее родные предвкушают большие положительные изменения. А то, что их давняя мечта о собственном доме сбылась – это хороший знак.



