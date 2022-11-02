3 спецоперации по похищенному в январских беспорядках оружию прошли в Алматы

В ходе трех спецопераций в Алматы изъяты 13 ружей, похищенных в январских беспорядках из оружейных магазинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Спецоперацию провели сотрудники спецгруппы УКП под руководством представителя департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел.

«Полицейский спецназ обезвредил шестерых подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов в январе этого года.

По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть – спрятали. Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь», – рассказали в ДП.

По изъятому оружию назначены экспертизы.

Уголовные дела зарегистрированы следственным управлением ДП Алматы.