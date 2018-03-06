30 человек погибли по дороге на свадьбу в Индии

В Индии в результате ДТП c грузовиком, в котором находились гости, ехавшие на свадьбу, погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом РБК сообщает со ссылкой на Indian Express.
ЧП произошло в штате Гуджарат на западе страны. Как отмечается в сообщении, грузовик упал с моста.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Как полагают в полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением из-за усталости. В правоохранительных органах отметили, что машина упала с шестиметровой высоты.
