30 дней без регистрации смогут находиться казахстанцы в Узбекистане

Сейчас срок пребывания составляет всего 5 дней.

Фото: uz24.uz

Граждане Казахстана смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней со дня пребывания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан.

"Граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства, въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации)", – говорится в документе.

После введения действия поправок граждане Казахстана и Узбекистана смогут находиться без регистрации 30 дней, сейчас – 5 дней.

22 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился с официальным визитом в Узбекистане. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя республиками и договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.