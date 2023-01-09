В акимате Астаны обратились к горожанам в связи с сильными морозами

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане неделя началась с сильных морозов и гололеда. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 30 градусов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В городе на прошлой неделе было аномально тепло для этого времени года: в столице даже начал таять снег. Но погода баловала астанчан недолго: уже в воскресенье резко похолодало. В итоге на дорогах Астаны сейчас наблюдается сильный гололед.

В этой связи в городской администрации советуют жителям и гостям Астаны соблюдать меры безопасности во избежание падений и получения травм, а при управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, снегоуборочные работы ведутся бесперебойно. С утра 9 января на уборку снега в городе вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тыс. единиц спецтехники. За прошедшую ночь с 8 на 9 января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов", - проинформировали в столичном акимате.

Также сообщается, что дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью.
 

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