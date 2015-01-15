30% инвалидов трудоустроено в Астане

Общество
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Шынар Оспанова
Фото с сайта altaynews.kz
В Астане трудоустроено 30% инвалидов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на руководителя управления занятости и социальных программ Астаны Ляззат Абуову.

"Ежегодно мы подписываем меморандумы о сотрудничестве с нашими НПО. С прошлого года мы работаем по дорожной карте занятости, осуществляем социальные госзаказы, представители различных НПО пишут для нас социальные проекты, которые очень нужны у нас в городе. Помимо госсоцзаказов представители НПО со своей стороны трудоустраивают наших безработных, инвалидов", – рассказала Ляззат Абуова.

По ее словам, с помощью неправительственных организаций большое количество людей с ограниченными возможностями нашли себя в различных специальностях. Так, в 2014 году в Астане на работу устроились 172 инвалида. В этом году в планах увеличить эту планку в два раза.

"Из проживающих в городе 20 тысяч инвалидов  у нас уже трудоустроено 30%. На реализацию всех этих проектов в 2014 году из местного бюджета было выделено 435 миллионов тенге. Это полностью на реализацию госсоцзаказа. Кроме того, в городе работают 14 инватакси. Они возят колясочников, учеников школы с инклюзивным образованием, слепых студентов медколледжа. Эта услуга для них оказывается совершенно бесплатно", – отметила Ляззат Абуова.

Она подчеркнула, что этого количества инватакси очень мало для большого города, и в 2015 году их численность будет увеличена.

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