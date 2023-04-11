30 лет на страже морских рубежей

Вот уже 30 лет минуло с момента создания на Каспийском море наряду с Военно-морскими силами страны морских частей Пограничной службы КНБ РК. В апреле 1993 года вышел Указ Президента страны «О создании Военно-Морских Сил и морских частей Пограничных войск Республики Казахстан». За эти годы моряки границы прошли нелегкий путь становления и развития.

С тех пор все богатства Каспийского моря – 20 млн тонн углеводородного сырья, 90% рыб осетровых пород, определенные виды рыб частиковых пород, а также краснокнижная каспийская нер­па – находятся под бдительным контролем и охраной департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Путь морских стражей не был простым. Не имея своей морской инфраструктуры (причалов и кораблей), на первых порах пограничники столкнулись с большими трудностями.

– Начинали с маленькой бригады, в составе которой было всего два катера. Поиск оптимального пути развития корабельно-катерного парка привел к пониманию, что Казахстан, опираясь на возможности двух уральских предприятий – АО «Уральский завод «Зенит» и АО «НИИ «Гидроприбор», сам может развивать военное кораблестроение. Поддержка со стороны руководства страны и пограничного ведомства позволила в начале нулевых годов построить более 27 пограничных кораблей и катеров, – рассказывает первый командир морской пограничной дивизии капитан 1-го ранга в отставке Мухамет Союнов.

Непосредственная охрана морских рубежей началась в 1994 году, после издания приказа председателя КНБ РК о создании отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей и катеров с местом дислокации в городе Актау, в последующем переименованной в морскую пограничную дивизию Пограничной службы.

Но полное освоение морских рубежей на Каспийском море началось в 1995 году. Тогда на воду был спущен первый пограничный сторожевой катер «Абай» с задачей обеспечить охрану морских рубежей страны. Для вновь созданных морских частей пограничных войск Казахстана это событие стало особенно значимым. Своего рода отправной точкой в обеспечении контроля катерами, после – кораб­лями, морских границ страны. За короткое время Пограничная служба приняла под охрану участки морских границ с Азербайджаном, Ираном, Россией и Туркменистаном.

На моряков-пограничников с первых дней возлагались задачи, связанные с охраной территориальных вод (моря), континентального шельфа Республики Казах­стан и пресечением противоправной деятельности в зоне ответственности. Кроме этого, морские стражи границы принимали участие в международных учениях и операциях, проводимых на море: «Қару», «Нелегал», «Канал-Восток», «Мак», «Шелковый путь», «Союз», «Путина», «Дауылпаз», «Қалқан-2021», СОПМ и других.

В период с 1997 по 1999 год морские подразделения Пограничной службы находились в составе оборонного ведомства, а в ноябре 1999-го по результатам реорганизации на месте военно-морской базы была сформирована морская пограничная дивизия в составе трех дивизионов пограничных кораблей и катеров.

В последующем, учитывая мировой опыт развития морской охраны, морские подразделения преобразовывались, меняли свою численность и организационно-штатную структуру. В 2008-м на базе морской пограничной дивизии было создано Региональное управление береговой охраны Пограничной службы КНБ, в состав которой вошли пограничные отряды и дивизионы кораблей и катеров западного региона. В 2020 году в связи с реформированием пограничного ведомства по территориальному принципу региональное управление было преобразовано в департамент ПС КНБ по Мангистауской области.

Как показало время, создание морских частей было эффективным и необходимым шагом по контролю перемещения через государственную границу судов, грузов и товаров, в борьбе с браконьер­ством, незаконной миграцией и наркоторговлей. За 30 лет пограничниками было задержано более 25 тыс. нарушителей всех категорий, пресечено свыше 10 тыс. нарушений территориальных и внутренних вод, обнаружено и задержано порядка 600 браконьерских лодок типа «Байда», 2 тыс. различных малых плавательных средств, 45 иностранных браконьерских промыслово-транспорт­ных судов. Также изъято более 15 тыс. км крючковых орудий лова (коллада) и 6 тыс. км различных сетей. Отпущено в естественную среду обитания более 25 тыс. рыб осетровых и 40 тыс. частиковых пород, а также 1 100 тюленей. Предотвращенный ущерб государству исчисляется десятками миллиардов тенге.

Сегодня подразделения департамента – это оснащенные современными видами вооружения, наземной и морской техникой пограничные управления и морские дивизионы с опытными и грамотными офицерами, старшинами и матросами, способными противостоять угрозам национальной безо­пасности Республики Казахстан. На вооружении морских дивизионов находится более 40 кораблей и катеров проектов «Айбар» и «Барс» с автоматическими дистанционно-управляемыми огневыми комплексами и тепловизионной системой наведения, позволяющие вести стрельбу в любое время суток. Также имеются гидроакустические станции для подводной разведки, способные распознавать предметы под водой на расстоянии до одного километра. Пограничные отделения и группы технического наблюдения пограничных управлений осуществляют круглосуточное радиолокационное наблюдение акватории Каспийского моря и контроль водной обстановки.

Имеются у стражей морских рубежей и катера на воздушных подушках, которые используются осенью и зимой в период обледенения северной части Каспия для контроля и порядка выхода ледокольных судов и средств передвижения по льду.

В целях развития и совершенст­вования системы базирования в 2020-м, в год празднования 175-летия великого сына казахского народа, поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, введен в боевой состав пункт маневренного базирования «Абай» для кораблей морских пограничников. Это уникальное сооружение предназначено для базирования кораблей и катеров в прибрежных районах бассейна Каспийского моря, где нет доступа к коммуникациям. Иными словами, плавучее сооружение предна­значено для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей и судов, производства и выдачи электроэнергии, проведения погрузочно-разгрузочных работ. Здесь одно­временно могут разместиться до четырех кораблей.

Не первый год служит в охране морских рубежей ледокольно-буксировочный корабль «Қажымұқан», который был специально создан для работ в условиях зимы на Каспийском море. Корпус катера способен преодолевать лед толщиной до 30 см. Для тушения пожаров на других судах или объектах предусмотрена пожарная система, а для буксировки имеется носовое и кормовое буксирное устройство.

Сегодня департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области руководит опытный и грамотный офицер – полковник Санат Жуманов. Также стоит отметить, что немалый вклад в становление пограничных соединений и частей западного региона в те нелегкие годы внес­ли опытные офицеры: генерал-майоры Елемес Жанабергенов и Наиль Алдаев, контр-адмирал Кенжемерген Абикеев, капитаны 1-го ранга Ахметжан Шукпутов, Мухамет Союнов, Сабыр Хасанов, Данияр Мальчубаев, Талгат Туребаев и Мухтар Елеуов.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воин­ского и служебного долга, безуп­речное исполнение служебных обязанностей и весомый вклад в дело обеспечения надеж­ной охраны государственной границы Республики Казахстан ряд военнослужащих был награжден государственными и правительственными наградами. Ордена «Айбын» II степени удостоены капитан 1-го ранга Данияр Мальчубаев и полковник Алибек Каюпов; «Айбын» III степени – старшина 2-й статьи Багжан Акыпбеков (посмертно); «Жауынгерлік ерлігі үшін» – капитан 2-го ранга Асет Ахметчан; «Ерлігі үшін» – мичман Василий Калимуллин.

Морские пограничники прошли долгий и тернистый путь и за 30 лет внесли в хронику Пограничной службы КНБ Респуб­лики Казахстан немало ярких и значимых эпизодов. Впереди – много намеченных целей, и сегодняшние стражи морских рубежей также будут продолжать славные боевые традиции старшего поколения.