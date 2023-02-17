30 лет спустя

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Ануар Калмыков

Тридцать лет назад открылся первый офис представительства Организации Объединенных Наций в Казахстане.

Республика Казахстан вступила в ООН 2 марта 1992 года. А 16 февраля 1993 года был открыт первый офис представительства Организации Объединенных Наций в нашей стране – тогда он расположился в гостинице «Казахстан» в Алматы. Первым Постоянным представителем ООН в РК был Найджел Рингроуз.

«С тех самых пор на протяжении 30 лет Казахстан продолжает свою многовекторную, сбалансированную внешнюю политику, всецело поддерживая деятельность и усилия ООН в решении глобальных международных вопросов, высоко оценивает ее наиважнейшую роль в архитектуре международных отношений. За указанный период Казахстану и ООН удалось построить крепкие и взаимовыгодные отношения, свидетельством чему является присутствие и функционирование в стране 21 агентства ООН, осуществляющих проектную дея­тельность в различных сферах жизнедеятельности», – отмечается в заявлении Минис­терства иностранных дел РК по случаю 30-летия присутствия ООН в ­Казахстане.

Почти четыре года назад, 1 мая 2019 года, Президент ­Касым-Жомарт Токаев торжест­венно открыл современное здание международных организаций в Алматы, в котором в настоящее время успешно работают представители 18 агентств ООН с субрегиональным, регио­нальным и многострановым мандатами. Это было сделано, как отмечается в заявлении МИД, в целях оказания практи­ческой поддержки реформы сис­темы развития ООН, нацеленной на укрепление деятельности Организации по оказанию государствам-членам поддержки в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), инициированной Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, подтверждая приверженность страны Повестке дня до 2030 года в области устойчивого развития, Казахстан выступил с инициа­тивой о создании в ­Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, которая может послужить отличным примером в рамках реформы сис­темы регио­нального развития глобальной Организации.

«Пользуясь случаем, поздравляем страновую команду ООН с 30-летием присутствия в Респуб­лике Казахстан. Наша страна вновь подтверждает свою твердую приверженность Уставу Организации и принципам международного права. ООН остается незаменимой как единственная универсальная организация, служащая интересам и насущным потребностям всего человечества», – подчеркивается в заявлении МИД.

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