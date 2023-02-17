30 лет спустя Свежий выпуск 17 февраля 2023 г. 0:00 456 Ануар Калмыков Тридцать лет назад открылся первый офис представительства Организации Объединенных Наций в Казахстане. Республика Казахстан вступила в ООН 2 марта 1992 года. А 16 февраля 1993 года был открыт первый офис представительства Организации Объединенных Наций в нашей стране – тогда он расположился в гостинице «Казахстан» в Алматы. Первым Постоянным представителем ООН в РК был Найджел Рингроуз. «С тех самых пор на протяжении 30 лет Казахстан продолжает свою многовекторную, сбалансированную внешнюю политику, всецело поддерживая деятельность и усилия ООН в решении глобальных международных вопросов, высоко оценивает ее наиважнейшую роль в архитектуре международных отношений. За указанный период Казахстану и ООН удалось построить крепкие и взаимовыгодные отношения, свидетельством чему является присутствие и функционирование в стране 21 агентства ООН, осуществляющих проектную деятельность в различных сферах жизнедеятельности», – отмечается в заявлении Министерства иностранных дел РК по случаю 30-летия присутствия ООН в Казахстане. Почти четыре года назад, 1 мая 2019 года, Президент Касым-Жомарт Токаев торжественно открыл современное здание международных организаций в Алматы, в котором в настоящее время успешно работают представители 18 агентств ООН с субрегиональным, региональным и многострановым мандатами. Это было сделано, как отмечается в заявлении МИД, в целях оказания практической поддержки реформы системы развития ООН, нацеленной на укрепление деятельности Организации по оказанию государствам-членам поддержки в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), инициированной Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, подтверждая приверженность страны Повестке дня до 2030 года в области устойчивого развития, Казахстан выступил с инициативой о создании в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, которая может послужить отличным примером в рамках реформы системы регионального развития глобальной Организации. «Пользуясь случаем, поздравляем страновую команду ООН с 30-летием присутствия в Республике Казахстан. Наша страна вновь подтверждает свою твердую приверженность Уставу Организации и принципам международного права. ООН остается незаменимой как единственная универсальная организация, служащая интересам и насущным потребностям всего человечества», – подчеркивается в заявлении МИД.