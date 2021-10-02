Фото пресс-службы МИД РК
В Техническом музее Вены при содействии Посольства Казахстана в Австрии и Министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии состоялось мероприятие, посвящённое празднованию 30-летнего юбилея космической экспедиции «Австромир», в составе которой были космонавт Тохтар Аубакиров, австрийский космонавт Франц Фибек и командир экипажа россиянин Александр Волков, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
В год юбилея независимости Казахстана исполняется ровно 30 лет с того дня, как заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Тохтар Аубакиров стал первым представителем казахского народа, побывавшим в космическом пространстве. За этот подвиг он был удостоен высшей степени отличия в Казахстане – звания «Халык кахарманы» (Народный герой).
2 октября 1991 года стал историческим днём для двух государств – Казахстана и Австрии, впервые отправивших в космос своих соотечественников.
По приглашению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в тот день на космодром Байконур прилетели руководители большинства союзных республик, а также канцлер Австрии Франц Враницкий.
В мероприятии в Вене приняли участие министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Леонора Гевесслер, австрийский космонавт Франц Фибек, (посредством видеосвязи) казахстанский летчик-космонавт Тохтар Аубакиров, генеральный директор Венского технического музея, а также учёные и исследователи в области космонавтики.
В ходе панельной сессии участники поделились своими историями подготовки, полета, пребывания в космосе и обсудили актуальные вопросы космической отрасли, в том числе проблемы современной космической деятельности и перспективы космических исследований.
В своём видеообращении Тохтар Аубакиров поздравил австрийцев и своего коллегу, близкого друга Франца Фибека с юбилеем экспедиции и поделился теплыми воспоминаниями о подготовке, крепкой дружбе длиною жизнь с другими членами экипажа и проводах перед полётом в городе Байконур. Он также пригласил австрийцев посетить Казахстан, особо отметив гостеприимство и добродушие нашего народа.
В своём приветственном слове Посол Казахстана в Вене Кайрат Умаров сказал: «Полёт Тохтара Аубакирова является предметом патриотической гордости нашего народа, стал частью мощного всплеска национального самосознания, который сопровождал обретение Казахстаном государственной независимости. Он также стал олицетворением выдающейся роли нашей страны в покорении космоса, ведь именно Байконур является космической колыбелью человечества, обеспечившей более половины всех мировых запусков на орбиту Земли».
Казахстанские космонавты заявили о себе на заре независимости страны и уже стали частью новейшей истории, которую необходимо глубоко изучать и помнить. Именно эту философию подчеркивает Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» – познавать историю и знать тех, кто своими достижениями прославляет Казахстан на международной арене.