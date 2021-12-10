Выход научно-популярного издания приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Символично, что в список объектов, описанных на страницах информационного справочника, вошло столько же археологических, монументальных и архитектурных памятников, сколько лет насчитывает история нашей суверенной республики.

Инициатором проекта стал коллектив Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза». Составители сборника – заместитель директора Анна Крокошева и заведующая научно-исследовательским отделом Жазира Шильдебаева. Председателем редакционной коллегии выступил директор учреждения Нурлан Быкыбаев, а научным консультантом проекта – его второй заместитель Галия Алимжанова. В презентации приняли участие заместитель акима области Даулет Карибек, коллектив музея и ученые, приглашенные из разных регионов.

– За этой книгой стоит многолетний труд работников учреждения, – отметила Галия Алимжанова. – В ней собраны материалы, касающиеся трех десятков памятников, начиная с палеолитических, в частности, стоянок Бориказган, Акколь и Танирказган и заканчивая монументальными, среди которых памятники известному народному акыну Жамбылу Жабаеву и прославленному животноводу-селекционеру Жазылбеку Куанышбаеву. Мы постарались дать наиболее полное их описание. Предварительно велась долгая и кропотливая работа по сбору информации, исследовались письменные источники, организовывались встречи с учеными. В книге также использованы древние легенды и сказания. К примеру, при описании мавзолеев Айши-биби, Бабаджи-хатун, Карахана и Тектурмас.

По словам Галии Алимжановой, на каждый памятник заведен отдельный паспорт. Если любой из них подлежал реставрации, там проводились научные изыскания или изменились какие-то его параметры, то все это фиксируется и также отражено в книге.

Поскольку Тараз является точкой притяжения туристов из ближнего и дальнего зарубежья, было решено выпус­тить книгу на трех языках – казахском, русском и английском. Любители истории могут ознакомиться с материалами о Таразе, Мерке, Нижнем Барсхане, Жалпактобе, Оххуме и других средневековых городищах. Сборник также включает информацию о пяти объектах: городищах Кулане, Баласагуне, Орнеке и Костобе, дворцовом комплексе Акыртас, вошедших в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющихся частью трансграничной номинации «Шелковый путь: начальный участок и сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора».

В книге можно почерпнуть информацию и о том, как соз­давался археологический парк под открытым небом «Древний Тараз», какие уникальные артефакты были найдены учеными во время раскопок на его территории. Каждое описание дополняют фотографии, аэроснимки, схемы и рисунки.