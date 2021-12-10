Свежий выпуск
30 лучших
Михаил Тё

Выход научно-популярного издания приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Символично, что в список объектов, описанных на страницах информационного справочника, вошло столько же археологических, монументальных и архитектурных памятников, сколько лет насчитывает история нашей суверенной республики.

Инициатором проекта стал коллектив Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза». Составители сборника – заместитель директора Анна Крокошева и заведующая научно-исследовательским отделом Жазира Шильдебаева. Председателем редакционной коллегии выступил директор учреждения Нурлан Быкыбаев, а научным консультантом проекта – его второй заместитель Галия Алимжанова. В презентации приняли участие заместитель акима области Даулет Карибек, коллектив музея и ученые, приглашенные из разных регионов.

– За этой книгой стоит многолетний труд работников учреждения, – отметила Галия Алимжанова. – В ней собраны материалы, касающиеся трех десятков памятников, начиная с палеолитических, в частности, стоянок Бориказган, Акколь и Танирказган и заканчивая монументальными, среди которых памятники известному народному акыну Жамбылу Жабаеву и прославленному животноводу-селекционеру Жазылбеку Куанышбаеву. Мы постарались дать наиболее полное их описание. Предварительно велась долгая и кропотливая работа по сбору информации, исследовались письменные источники, организовывались встречи с учеными. В книге также использованы древние легенды и сказания. К примеру, при описании мавзолеев Айши-биби, Бабаджи-хатун, Карахана и Тектурмас.

По словам Галии Алимжановой, на каждый памятник заведен отдельный паспорт. Если любой из них подлежал реставрации, там проводились научные изыскания или изменились какие-то его параметры, то все это фиксируется и также отражено в книге.

Поскольку Тараз является точкой притяжения туристов из ближнего и дальнего зарубежья, было решено выпус­тить книгу на трех языках – казахском, русском и английском. Любители истории могут ознакомиться с материалами о Таразе, Мерке, Нижнем Барсхане, Жалпактобе, Оххуме и других средневековых городищах. Сборник также включает информацию о пяти объектах: городищах Кулане, Баласагуне, Орнеке и Костобе, дворцовом комплексе Акыртас, вошедших в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являющихся частью трансграничной номинации «Шелковый путь: начальный участок и сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора».

В книге можно почерпнуть информацию и о том, как соз­давался археологический парк под открытым небом «Древний Тараз», какие уникальные артефакты были найдены учеными во время раскопок на его территории. Каждое описание дополняют фотографии, аэроснимки, схемы и рисунки.

Популярное

Все
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
​​​​​​​Рывок вперед
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
«Сарыарка» в шаге от финала
​​​​​​​Кого хочешь – выбирай!
Преграда для буллинга и… ничего лишнего
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Опасные элементы
Свежий выпуск
​​​​​​​ФлагСТОП
Свежий выпуск
​​​​​​​Самые гуманные меры – профилактические
Свежий выпуск
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироват…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021