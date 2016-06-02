30 военных "Хаммеров" выстроили надпись KADEX

30 автомобилей "Хаммер" под управлением казахстанских военнослужащих выстроились в надпись KADEX в честь начала выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX 2016, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.
Отметим, что военные регулярно демонстрируют навыки управления техникой подобными акциями. Например, в преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие Казахстанского миротворческого батальона 38-й десантно-штурмовой бригады в движении четко и слаженно выстроили из "Хаммеров" символ кереге – составной части юрты.
Отличительной особенностью выставки KADEX 2016, которая проходит со 2 по 5 июня в Астане, является не только разнообразие представляемой техники, но и акции и демонстрации, отметили в оборонном ведомстве.
"На сегодняшний день аналогичные выставки имеют огромную популярность во всем мире. Ведь особенно сейчас оборонные ведомства обладают большим потенциалом влияния на глобальную и региональную стабильность. Поэтому один из основных акцентов делается на развитие сферы электронных и электронно-оптических систем, систем связи и управления, сетевые решения. Традиционно наибольшим спросом у зарубежных партнеров на таких выставках пользуются комплексы управления войсками и оружием, системы защиты от высокоточного оружия, авиационная техника, средства и системы ПВО, оптико-электронные приборы", – пояснил в приветственном слове министр обороны Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов.
По словам министра, интерес этот вполне объясним – вооружение и военная техника являются одним из компонентов экспорта высокотехнологичной продукции, востребованной за рубежом.
"В условиях растущей конкуренции страны активно интегрируют предприятия оборонно-промышленного комплекса, развивают наукоемкие производства, способные производить высокотехнологичную продукцию, – отметил он. – В рамках мероприятий гости и участники имеют возможность не только ознакомиться с экспозицией новейших разработок предприятий оборонного сектора, но и оценить их боевые возможности в действии. Между тем мы стремились ориентироваться как на заключение контрактов и демонстрацию военной техники, так и на то, чтобы сделать выставку разнообразной и привлекательной для всех. Поэтому есть необходимость профессионального и откровенного диалога, где военные специалисты в конструктивной и равноправной атмосфере могли бы обменяться мнениями. Рассчитываем, что непосредственное общение с ведущими специалистами и обмен мнениями по уникальным технологиям гарантированно послужат развитию отечественной военной мысли, а также укреплению военно-технического сотрудничества".