30 военных погибли при взрыве смертника в Йемене

По меньшей мере 30 солдат убиты в Йемене в результате подрыва смертника недалеко от военной базы в Адене на юге страны, еще несколько человек ранены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
Как уточняется, солдаты стояли в очереди за зарплатой, когда смертник привел в действие пояс со взрывчаткой.
"Пока никто не взял на себя ответственности за этот взрыв, однако эта военная база уже становилась мишенью террористов. Неделю назад, 10 декабря, здесь произошел взрыв при таких же обстоятельствах – солдаты пришли получать зарплату и смертник подорвал себя в толпе", – отмечается в информации.