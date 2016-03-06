30 восьмерок от Минобороны Казахстана

Казахстанские военнослужащие креативно поздравили женщин с 8 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Свое видеопоздравление они назвали "Великолепные восьмерки", показав как много предметов быта и вооружения напоминают об этой дате. Символ весеннего праздника – цифра 8 повторяется в видео-поздравлении 30 раз.
"Восьмерка складывается из пары голубых беретов десантников, боевых касок военных, компасов и биноклей. Прослеживается символ также в вооружении и военной технике – на автоматах и кабине вертолета, даже складывается из мин и шин боевой колесной техники, спортивных снарядов и музыкальных инструментов военных музыкантов", – отметили в оборонном ведомстве.