30 восьмерок от Минобороны Казахстана

Общество
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Казахстанские военнослужащие креативно поздравили женщин с 8 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Свое видеопоздравление они назвали "Великолепные восьмерки", показав как много предметов быта и вооружения напоминают об этой дате. Символ весеннего праздника – цифра 8 повторяется в видео-поздравлении 30 раз.

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"Восьмерка складывается из пары голубых беретов десантников, боевых касок военных, компасов и биноклей. Прослеживается символ также в вооружении и военной технике – на автоматах и кабине вертолета, даже складывается из мин и шин боевой колесной техники, спортивных снарядов и музыкальных инструментов военных музыкантов", – отметили в оборонном ведомстве. 

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