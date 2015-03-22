300 человек арестованы за помощь школьникам в списывании в Индии
Около 300 человек были арестованы в индийском штате Бихар за то, что помогали школьникам списывать на экзамене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По информации местных властей, аресты прошли после того, как были обнародованы видеозаписи и фото с родителями и друзьями учеников, вскарабкавшимися на стены учебного центра, чтобы передать им ответы. Большинство из задержанных – родители школьников.
В преступлении оказались также замешаны полицейские, дежурившие возле учебного центра. Некоторые из них получили взятки, чтобы не замечать людей, передающих школьникам записки с ответами.
По меньшей мере 750 учеников исключены за списывание. В четырех учебных центрах из-за скандала были отменены экзамены.
Главный министр Бихара Нитиш Кумар осудил действия школьников и их родителей, но подчеркнул, что случившееся не является типичным для его штата. Он также предупредил родителей, что помощь в списывании лишь навредит их детям в долгосрочной перспективе.
Министр образования Бихара Шри Шахи в свою очередь признал, что провести экзамены без списывания, учитывая число вовлеченных людей, будет крайне сложно.