Общество
300 доз героина изъяли у пассажирки автобуса в Туркестанской области
300 доз героина изъяли полицейские у пассажирки автобуса в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

В рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили факт перевозки героина в особо крупном размере.

Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные лица занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков. Борцы с наркопреступностью сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых.

Так, на трассе Шымкент-Самара полицейские остановили автобус, двигавшийся по маршруту Алматы-Туркестан. При проверке у стражей порядка вызвало подозрение поведение одной из пассажирок. При обыске оперативники изъяли из сумки подозреваемой полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

Согласно заключению экспертов, изъятое вещество – героин общим весом около 60 гр. Данный вес является особо крупным размером, из которого можно изготовить до 300 доз.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.


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