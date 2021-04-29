300 доз героина изъяли у пассажирки автобуса в Туркестанской области
300 доз героина изъяли полицейские у пассажирки автобуса в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили факт перевозки героина в особо крупном размере.
Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные лица занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков. Борцы с наркопреступностью сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых.
Так, на трассе Шымкент-Самара полицейские остановили автобус, двигавшийся по маршруту Алматы-Туркестан. При проверке у стражей порядка вызвало подозрение поведение одной из пассажирок. При обыске оперативники изъяли из сумки подозреваемой полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое вещество.
Согласно заключению экспертов, изъятое вещество – героин общим весом около 60 гр. Данный вес является особо крупным размером, из которого можно изготовить до 300 доз.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.