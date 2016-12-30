€300 млн предложил китайский клуб за Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду, рассказал, что клуб из Китая предложил за португальского футболиста €300 млн, а самому 31-летнему игроку – более €100 млн в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на championat.com.
"Но деньги – это еще не все. "Реал" – это его жизнь", – приводит слова агента футболиста Sky Sport Italia.
"Роналду, который не так давно выиграл свой четвертый "Золотой мяч", в ноябре продлил контракт с мадридским клубом до 2021 года", – отмечается в информации.