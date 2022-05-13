Общество
Триста саженцев сакуры высадили в Президентском парке Нур-Султана

На территории Президентского парка Нур-Султана появилась Аллея Eurasian Resources Group (ERG). Высадка деревьев прошла в поддержку ежегодной экологической акции "Национальный день посадки леса" совместно с общественным объединением Фонд Земли "Устойчивое развитие", сообщает Kazpravda.kz.

Участие в экологической акции компании приняли сотрудники столичного офиса ERG, их дети, волонтеры общественного объединения и журналисты.

"Сакура – это декоративная вишня, насчитывающая в Японии более двух десятков видов. В основном это теплолюбивые виды с коротким периодом покоя. Но среди них имеются и морозостойкие, которые мы сегодня и высадили, – рассказывает руководитель Фонда Земли "Устойчивое развитие" Алан Бесен. – Красивоцветущие, крупноцветковые деревья переносят суровый климат столицы Казахстана. Наша организация совместно с акиматом берет на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями и контролю приживаемости насаждений".

Это уже третья Аллея ERG в г. Нур-Султан. Весной и осенью прошлого года  евразийцы  высадили саженцы на территории Национального кардиологического центра и в парке "Ататюрк - Времена года".

"Озеленение регионов присутствия Группы заложено в нашей долгосрочной экологической стратегии, - подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды ERG Талгат Торебеков. – Только в это году весной и осенью мы планируем высадить свыше 100 000 деревьев в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Нур-Султане".

До 2025 года в рамках Экостратегии ERG  во всех регионах присутствия компании будет высажено 420 000 деревьев. Инвестиции в проект составляют порядка 1,5 млрд тенге.

"Посадка деревьев – одна из добрых традиций нашего города, - отметил Алан Бесен. – Такие акции проходят регулярно: в честь памятных дат, во время общегородских праздников, в дни общеказахстанских экологических акций. С каждым годом все больше астанчан и организаций присоединяются к этому благородному делу! Спасибо всем, кто помогает сделать нашу столицу еще более красивой и комфортной".

Напомним, Национальный день посадки леса впервые прошел в апреле 2014 года по инициативе Фонда Земли "Устойчивое развитие". Цели акции – сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, экопросвещение и привлечение ресурсов бизнеса в проекты по восстановлению зеленого фонда Казахстана.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Без ложных ожиданий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
Бюджетные поправки
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Общество
Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста
Общество
Казахстанцев предупредили об активизации мошенников, действ…
Общество
Заведено ли уголовное дело против Аскара Мамина, ответили в…
Общество
Кайрату Сатыбалды продлили срок ареста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]