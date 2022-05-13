Триста саженцев сакуры высадили в Президентском парке Нур-Султана

На территории Президентского парка Нур-Султана появилась Аллея Eurasian Resources Group (ERG). Высадка деревьев прошла в поддержку ежегодной экологической акции "Национальный день посадки леса" совместно с общественным объединением Фонд Земли "Устойчивое развитие", сообщает Kazpravda.kz.

Участие в экологической акции компании приняли сотрудники столичного офиса ERG, их дети, волонтеры общественного объединения и журналисты.

"Сакура – это декоративная вишня, насчитывающая в Японии более двух десятков видов. В основном это теплолюбивые виды с коротким периодом покоя. Но среди них имеются и морозостойкие, которые мы сегодня и высадили, – рассказывает руководитель Фонда Земли "Устойчивое развитие" Алан Бесен. – Красивоцветущие, крупноцветковые деревья переносят суровый климат столицы Казахстана. Наша организация совместно с акиматом берет на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями и контролю приживаемости насаждений".

Это уже третья Аллея ERG в г. Нур-Султан. Весной и осенью прошлого года евразийцы высадили саженцы на территории Национального кардиологического центра и в парке "Ататюрк - Времена года".

"Озеленение регионов присутствия Группы заложено в нашей долгосрочной экологической стратегии, - подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды ERG Талгат Торебеков. – Только в это году весной и осенью мы планируем высадить свыше 100 000 деревьев в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Нур-Султане".

До 2025 года в рамках Экостратегии ERG во всех регионах присутствия компании будет высажено 420 000 деревьев. Инвестиции в проект составляют порядка 1,5 млрд тенге.

"Посадка деревьев – одна из добрых традиций нашего города, - отметил Алан Бесен. – Такие акции проходят регулярно: в честь памятных дат, во время общегородских праздников, в дни общеказахстанских экологических акций. С каждым годом все больше астанчан и организаций присоединяются к этому благородному делу! Спасибо всем, кто помогает сделать нашу столицу еще более красивой и комфортной".

Напомним, Национальный день посадки леса впервые прошел в апреле 2014 года по инициативе Фонда Земли "Устойчивое развитие". Цели акции – сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, экопросвещение и привлечение ресурсов бизнеса в проекты по восстановлению зеленого фонда Казахстана.