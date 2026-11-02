3000 встреч и ставка на молодежь: «Әділет» меняет формат работы с населением

Практическая реализация Послания Президента стала главной темой недавнего расширенного заседания актива партии «Әділет», где был утвержден масштабный план прямого взаимодействия с гражданами, сообщает Kazpravda.kz

В ближайший месяц партия планирует провести более 3000 встреч по всему Казахстану, охватив даже самые отдаленные сельские населенные пункты.

Журналист Алмас Алтай подчеркивает, что депутаты едут к людям не для сухого разъяснения директив, а для выстраивания живого диалога, сбора требований населения и запуска новых инициатив: от расширения молодежных трудовых отрядов до обучения студентов навыкам работы с искусственным интеллектом.

Политолог Данияр Ашимбаев видит в таком подходе подтверждение новой исторической миссии партии. По его словам, «Әділет» выступает главным посредником между государством, обществом и бизнесом, который должен обеспечить эффективную обратную связь. Эксперт уверен, что партия поможет преодолеть иждивенческие настроения, направив энергию граждан на активное участие в глобальных проектах развития страны.

В свою очередь, политолог Эдуард Полетаев добавляет, что собранные мнения не останутся просто на бумаге. При планировании строительства инфраструктуры предложения жителей будут учитываться в обязательном порядке, а для оперативного решения проблем за каждым направлением в региональных проектных офисах персонально закрепят депутатов Курултая.