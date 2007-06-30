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Конкурсы
30.06.2007
30 июня 2007 г. 0:00
Конкурсы на 30.06.2007 -
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
09:30
Руководство Нацмузея подозревают в присвоении 1,2 млрд бюджетных тенге – Антикор
10:58
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды
10:00
8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карагандинской области
09:40
Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
10:20
Ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды в Алматы
10:35
Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут расследовать в Казахстане
13:05
Работник банка украл 6 млн тенге с депозита пенсионера в Нур-Султане
14:50
В отношении Air Astana и FlyArystan проведут расследование из-за задержек рейсов
14:00
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК
16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
17:04
Движение по мосту частично перекроют на месяц в Нур-Султане
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
9 июля 2022 г. 13:19
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
10 июля 2022 г. 10:02
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
12 июля 2022 г. 1:15
Конституционный суд: риски и ожидания
9 июля 2022 г. 10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
10 июля 2022 г. 10:45
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
13 июля 2022 г. 16:12
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
12 июля 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
11 июля 2022 г. 10:52
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
14 июля 2022 г. 1:30
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:47
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
9 июля 2022 г. 8:34
Худший продукт на завтрак назвал врач
11 июля 2022 г. 1:15
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
9 июля 2022 г. 11:28
Грабитель выбил зубы и отобрал телефон у прохожего в Нур-Султане
9 июля 2022 г. 11:36
Задержан подозреваемый в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда"
9 июля 2022 г. 9:29
Пришёл продать телефон: алматинец скончался после конфликта на рынке
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
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Казахстанская правда
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