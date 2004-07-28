30/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года, № 787 Законы 113

Об утверждении Правил выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Государственного центра по выплате пенсий и (или) Государственного фонда социального страхования В соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Государственного центра по выплате пенсий и (или) Государственного фонда социального страхования. 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ