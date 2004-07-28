30/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года, № 787

Об утверждении Правил выплаты сумм
социальных выплат, не полученных своевременно
либо не полностью по вине уполномоченного органа
по назначению социальных выплат,
Государственного центра по выплате пенсий и (или)
Государственного фонда социального страхования
В соответствии с Законом Республики
Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном
социальном страховании» Правительство
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила
выплаты сумм социальных выплат, не полученных
своевременно либо не полностью по вине
уполномоченного органа по назначению социальных
выплат, Государственного центра по выплате
пенсий и (или) Государственного фонда
социального страхования.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2005 года и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ