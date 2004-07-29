30/07/04 - Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года, № 787 Законы 68

Правила выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Государственного центра по выплате пенсий и (или) Государственного фонда социального страхования Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» (далее — Закон) и определяют порядок выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Государственного центра по выплате пенсий и (или) Государственного фонда социального страхования. 1. Общие положения 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 1) Государственный фонд социального страхования (далее — Фонд) — юридическое лицо, производящее сбор социальных отчислений и выплаты участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска, включая членов семьи иждивенцев в случае потери кормильца — участника системы обязательного социального страхования; 2) кормилец — лицо, содержащее нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, за счет своего дохода; 3) не полученные своевременно либо не полностью социальные выплаты — суммы социальных выплат несвоевременно либо не полностью полученные по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Государственного центра по выплате пенсий и (или) Фонда в установленный Законом срок; 4) получатель социальной выплаты (далее — получатель) — физическое лицо, за которого производились либо которое уплачивало социальные отчисления в Фонд и в отношении которого уполномоченным органом по назначению социальных выплат вынесено решение о назначении социальных выплат, а в случае смерти лица, являющегося участником системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, — члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, состоявшие на его иждивении; 5) социальные выплаты — ежемесячные выплаты, осуществляемые Фондом в пользу получателя; 6) уполномоченный орган по назначению социальных выплат — центральный исполнительный орган в области социальной защиты населения и его территориальные подразделения; 7) уполномоченная организация по учету социальных отчислений и социальных выплат — Государственный центр по выплате пенсий (далее — Центр) — государственное предприятие, имеющее структурные подразделения в регионах, осуществляющее перевод обязательных социальных отчислений и социальных выплат, ведущее персонифицированный, централизованный учет социальных отчислений и выплат. 2. Порядок и сроки выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Центра и (или) Фонда 2. Выплата сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью, с учетом индексации производится Центром в следующих случаях: 1) обращение получателя социальной выплаты с заявлением в структурное подразделение Центра в случае самостоятельного выявления несвоевременной либо неполной выплаты социальных выплат; 2) поступление решения суда о выплате (назначении) получателю сумм социальных выплат; 3) выявление несвоевременной либо неполной выплаты социальных выплат уполномоченным органом по назначению социальных выплат, Центром или Фондом. 3. При выявлении несвоевременной либо неполной выплаты сумм социальных выплат: 1) Центр в первоочередном порядке устанавливает причину несвоевременной либо неполной выплаты и по получателям, в отношении которых устранены причины несвоевременной либо неполной выплаты, составляет расчет суммы дополнительной потребности средств, необходимых для выплаты сумм социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью, с учетом сумм индексаций за время просрочки выплат (далее — дополнительная потребность) и передает ее в Фонд; 2) Фонд в течение 3 банковских дней со дня поступления из Центра расчета суммы дополнительной потребности производит перечисление на счет Центра средств, необходимых для выплаты не полученных своевременно либо не полностью сумм социальных выплат; 3) Центр в течение 3 банковских дней со дня поступления на его счет средств, необходимых для выплаты не полученных своевременно либо не полностью сумм социальных выплат, осуществляет выплату. 4. Суммы социальных выплат, не полученные своевременно либо не полностью по вине уполномоченного органа по назначению социальных выплат, Центра и (или) Фонда, выплачиваются за прошлое время без ограничения сроков и подлежат индексации в размере не более 2-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан на день выплаты этих сумм за каждый день просрочки (включая день оплаты). 5. Индексация на суммы социальных выплат, не полученных своевременно либо не полностью, рассчитывается с 16 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вынесено решение уполномоченного органа по назначению социальных выплат, либо с 16 числа месяца, в котором не произведена очередная выплата или произведена выплата в неполном размере, путем деления количества просроченных дней на число дней в году (360 дней) и умножения полученной суммы на размер социальной выплаты и 2-кратную ставку рефинансирования. При этом 2-кратная ставка рефинансирования определяется путем умножения официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан на день выплаты этих сумм, на два и деления полученной суммы на сто. 6. Индексация сумм социальных выплат, не своевременно либо не полностью выплаченных получателю социальных выплат, производится за счет активов Фонда.