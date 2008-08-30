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Конкурсы
30.08.2008
30 августа 2008 г. 0:00
Конкурсы на 30.08.2008 -
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Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
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Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
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Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
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Зеркальце для Маншук
00:45
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
01:00
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
00:45
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
01:15
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
00:56
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
01:10
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Молодая энергия перемен
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11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
11 мая 2022 г. 0:00
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
14 мая 2022 г. 9:16
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
12 мая 2022 г. 1:06
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
11 мая 2022 г. 12:50
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
11 мая 2022 г. 13:08
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
11 мая 2022 г. 13:00
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
16 мая 2022 г. 12:55
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
11 мая 2022 г. 16:20
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
13 мая 2022 г. 14:11
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
12 мая 2022 г. 1:12
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
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Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
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Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
18 апреля 2022 г. 0:03
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
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Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
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Казахстанская правда
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