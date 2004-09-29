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В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
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Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
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Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
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Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
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В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
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Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
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3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
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Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
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«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
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Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
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Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
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