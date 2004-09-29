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30.09.2004
Конкурсы
29 сентября 2004 г. 23:00
91
Конкурсы на 30.09.2004 -
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01:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
00:00
Фотовыставка расскажет о работе полиции
00:30
Найден уникальный артефакт
02:00
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
01:30
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
02:30
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
06:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
03:00
Проблема нехватки ученических мест решается в регионах
04:00
Госслужба на основе компетенций
04:30
Героизм под натиском стихии
05:02
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
05:36
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
06:30
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
07:00
Бюджет хронических «болезней»
10:00
Экс-гендиректор АНПЗ Жусанбаев восстановлен в должности
10:30
Евро: Украина и Австрия одержали первые победы
02:00
И дольше века длится жизнь
02:25
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
01:57
Ценности, человекоцентричность, развитие
00:00
Спасибо деду за Победу!
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
15 июня 2024 г. 3:34
Больница начинается с приемного покоя
15 июня 2024 г. 4:30
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
15 июня 2024 г. 5:07
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
15 июня 2024 г. 2:34
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
15 июня 2024 г. 5:36
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
15 июня 2024 г. 18:30
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
15 июня 2024 г. 17:30
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
15 июня 2024 г. 10:30
Казахстан сохранит телефонный код +7
15 июня 2024 г. 11:30
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
15 июня 2024 г. 2:00
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
15 июня 2024 г. 1:05
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
15 июня 2024 г. 19:15
Посевная кампания завершена в Казахстане
15 июня 2024 г. 16:00
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела
15 июня 2024 г. 10:00
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
15 июня 2024 г. 0:00
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
15 июня 2024 г. 15:00
Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
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