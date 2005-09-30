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30.09.2005
Конкурсы
30 сентября 2005 г. 0:00
63
Конкурсы на 30.09.2005 -
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16 января 2024 г. 20:29
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
16 января 2024 г. 22:00
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
17 января 2024 г. 15:26
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
18 января 2024 г. 2:00
Казахстанская Коко Шанель
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
17 января 2024 г. 1:30
Работать на земле дано не каждому
18 января 2024 г. 22:06
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
16 января 2024 г. 15:49
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
19 января 2024 г. 19:39
Президент провел встречу с Синди Маккейн
16 января 2024 г. 0:00
Под прикрытием народа
19 января 2024 г. 19:27
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
17 января 2024 г. 0:30
Перспективы глобальны, как и проблемы
16 января 2024 г. 16:10
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
19 января 2024 г. 18:30
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
17 января 2024 г. 0:00
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
16 января 2024 г. 1:30
Алатау станет мегаполисом
19 января 2024 г. 19:13
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
19 января 2024 г. 1:00
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
16 января 2024 г. 16:33
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
16 января 2024 г. 4:00
Сын своей земли
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
1 января 2024 г. 0:00
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1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
29 декабря 2023 г. 20:06
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
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