31 700 образовательных грантов выделят в Казахстане в 2016 году

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В 2016 году в Казахстане выделят 31 700 образовательных грантов. Об этом было заявлено в рамках брифинга на тему Единого национального
тестирования с участием представителей отечественной системы
образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
Директор департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества МОН РК Серик Омирбаев также рассказал, что стоимость одного гранта останется на прежнем уровне.
"Стоимость образовательного гранта в этом году остается на уровне прошлого года, то есть это среднестатистические 346 тысяч тенге. Поэтому в соответствии с законом об образовании платное обучение вузы также ставят на уровне стоимости гранта, то есть 346 тысяч тенге", – отметил он.
Он также подчеркнул, что в целях поддержки талантливой молодежи высшие учебные заведения могут учреждать свои гранты. По его словам, если вуз заинтересован в конкретном абитуриенте, его примут на грант.