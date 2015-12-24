31 декабря может стать выходным днем – МЗСР РК

31 декабря может стать в Казахстане выходным днем, в случае если поступит гражданская инициатива, которая будет рассмотрена и принята. Об этом на брифинге сообщил вице-министр МЗСР РК Биржан Нурымбетов, передает Kazpravda.kz.
"Для этого должна поступить инициатива. Можно обратиться к депутатам, можно обратиться в государственный орган. Потом этот вопрос будет согласовываться с соответствующими заинтересованными сторонами, федерацией профсоюзов, с объединениями работодателей и может появиться определенная законодательная норма. Так что теоретически это возможно", – сказал Нурымбетов.
Он также отметил, что многие работодатели в Казахстане идут на уступку и делают своим сотрудникам сокращенный рабочий день.
Напомним, что в этому году 31 декабря является рабочим днем. Официальными выходными в РК считаются 1 и 2 января, но поскольку 2 января совпало с выходным, то казахстанцы отдохнут еще и в понедельник, 4 января.
5 января, во вторник, Казахстан возвращается к работе.
Следующим праздничным выходным является православное Рождество – 7 января. За ним следует один рабочий день (пятница, 8 января), а затем следуют выходные суббота и воскресенье – 9 и 10 января.