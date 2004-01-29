31/01/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года, № 110 Нормативные правовые акты 145

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года, № 1158 Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года № 1158 «Об утверждении Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 37, ст. 390) следующее дополнение: В Правилах организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденных указанным постановлением: приложение 12 дополнить строкой следующего содержания: «услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов