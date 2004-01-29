О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года, № 1158 Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года № 1158 «Об утверждении Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 37, ст. 390) следующее дополнение: В Правилах организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденных указанным постановлением: приложение 12 дополнить строкой следующего содержания: «услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов
ПопулярноеВсе
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Литературная карта мира
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Газ приходит в глубинку
О чем расскажут старинные карты
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]