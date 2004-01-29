31/01/04 - Правила использования физическими и юридическими лицами информации о лесном фонде Нормативные правовые акты 157

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2004 года, № 92 1. Настоящие Правила определяют порядок и условия использования физическими и юридическими лицам информации о лесном фонде. 2. Информация о лесном фонде включает в себя данные государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов, лесоустройства и иные данные, полученные уполномоченным органом в области лесного хозяйства (далее — уполномоченный орган) и подведомственными ему организациями при осуществлении своих функций. 3. Хранение, пользование и распоряжение информацией о лесном фонде осуществляются уполномоченным органом, его территориальными органами и подведомственными ему организациями. 4. Пользователями информации о лесном фонде являются: органы государственного управления — по вопросам планирования развития территории, разработки программ по рациональному использованию природных ресурсов, исчисления платы за лесные пользования и использование особо охраняемых природных территорий и другим вопросам в области лесного хозяйства; проектные, изыскательские, научно-исследовательские организации — по вопросам получения исходных данных для выполнения проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ; иные физические и юридические лица. 5. Сведения о лесном фонде, не содержащие государственных секретов и иных ограничений, являются общедоступными и представляются заинтересованным физическим и юридическим лицам по их заявкам. 6. Пользование данными государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов, лесоустройства и иными данными о лесном фонде осуществляется в форме ознакомления и (или) получения стандартно оформленных на бумажных или электронных носителях документов, а также непосредственно санкционированного доступа к банку данных с применением технических телекоммуникационных средств связи. 7. Общедоступная информация о лесном фонде не подлежит тиражированию (кроме публикаций в средствах массовой информации) и может быть использована для: публикации материалов в открытой печати; передачи их по радио и телевидению; оглашения на международных, зарубежных и открытых конференциях, совещаниях, симпозиумах; демонстрации в кинофильмах; экспонирования в музеях, выставках, ярмарках; публичной защиты диссертации; иных целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 8. Сведения, содержащиеся на планах (чертежах), отнесенных к государственной тайне, используются в соответствии с установленными правилами, обеспечивающими их секретность. 9. Международное сотрудничество в области использования информации о лесном фонде осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.