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31.03.2007
Конкурсы
30 марта 2007 г. 23:00
83
Конкурсы на 31.03.2007 -
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Открыт новый терминал аэропорта Шымкента
22 декабря 2024 г. 14:00
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
20 декабря 2024 г. 0:00
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
23 декабря 2024 г. 10:22
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
20 декабря 2024 г. 15:55
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
20 декабря 2024 г. 1:30
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
24 декабря 2024 г. 3:00
В Атырау выявили частную школу без лицензии
20 декабря 2024 г. 0:30
«Языковой караван» сплачивает
21 декабря 2024 г. 13:00
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
20 декабря 2024 г. 19:30
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
25 декабря 2024 г. 12:00
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
20 декабря 2024 г. 15:48
Казахстан начал строить школу в пострадавшем от землетрясения Газиантепе
20 декабря 2024 г. 17:44
Минздрав призывает обсудить нововведения в системе ОСМС
20 декабря 2024 г. 22:22
«Казахмыс» объявил о завершении переговоров с бастовавшими работниками
24 декабря 2024 г. 17:42
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
23 декабря 2024 г. 18:46
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
21 декабря 2024 г. 12:00
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
20 декабря 2024 г. 16:50
Казахстан назван одним из трендовых направлений астротуризма в исследовании Euronews
20 декабря 2024 г. 16:26
Сроки запуска ЛРТ озвучил аким Астаны
20 декабря 2024 г. 15:33
Получить «пенсионные деньги» через посредников предлагают мошенники
20 декабря 2024 г. 16:38
В Астане за 5 лет планируется построить 60 государственных детсадов
27 ноября 2024 г. 2:00
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
30 ноября 2024 г. 4:00
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
3 декабря 2024 г. 18:33
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
27 ноября 2024 г. 0:35
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
5 декабря 2024 г. 2:22
Задачи прокуратуры – закон и порядок
12 декабря 2024 г. 3:00
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
17 декабря 2024 г. 17:03
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
6 декабря 2024 г. 14:13
Производство шоколада может прекратиться
13 декабря 2024 г. 11:10
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
4 декабря 2024 г. 0:00
Лица старого Уральска
13 декабря 2024 г. 15:32
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
13 декабря 2024 г. 16:59
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
27 ноября 2024 г. 4:00
Трудов высокая оценка
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Прорыв в дорожной сфере
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В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
27 ноября 2024 г. 17:32
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Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
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«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
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