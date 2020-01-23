32 авиарейса задерживаются из-за непогоды в Нур-Султане
Айдана Демесинова
В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 32 авиарейса. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает Kazpravda.kz.
По данным аэропорта, 17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохих метеоусловий в аэропорту назначения:
– 9 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Омск, Ташкент, Москва и Киев);
– 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в г. Алматы и Костанай;
– 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в г. Павлодар и Костанай;
– 3 рейса авиакомпании "SCAT" в г. Улан-Батор, Алматы и Актобе;
– Один рейс авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву.
Кроме того, на вылет задерживаются 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловий в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):
– 7 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Ташкент и Москва);
– 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в г. Актобе и Костанай;
– 2 рейса авиакомпании "Fly Arystan";
– По одному рейсу авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву, "Lufthansa" во Франкфурт, "Turkish Airlines" в Стамбул и "SCAT" в Алматы.
"Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме", – добавили в пресс-службе.