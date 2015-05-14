Свежий выпуск 32 часа дождя Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Он начался 11 мая и не прекращался более 32 часов. За это время выпала трехмесячная норма осадков. В результате в пригородных селах, входящих в состав Атырау, затопило 252 дома, частично подтоплено 119. По состоянию на 13 мая 482 человека, в том числе 98 детей, вынуждены были покинуть жилища. Их разместили в зданиях школ, обеспечили горячим питанием.

– Поводов для паники нет, ситуация находится под контро­лем. Ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации занимаются более 300 специа­листов ДЧС и УВД области, привлечены служащие Национальной гвардии, задействовано 143 единицы спецтехники, часть которой прибыла из Уральска, – сообщил на брифинге аким региона Бактыкожа Измухамбетов.

По его данным, создана специальная комиссия, которой предстоит установить размеры материального ущерба. После этого можно будет говорить об оказании помощи в восстановлении жилья. Наиболее пострадавшими оказались села Геолог и Оркен. Глинистая почва не дает воде уходить, поэтому ее приходится откачивать со дворов спецтехникой.

В самом городе вода остается на некоторых улицах, под мос­тами. Затопленным оказался двухэтажный жилой 16-квартирный дом. Вода проникла во все восемь квартир первого этажа. Комиссии предстоит решить, возможно ли его восстановить.

К счастью, обошлось без жертв. Железнодорожные пути, автодороги республиканского значения не пострадали. На шесть телефонов «горячей линии» департамента по чрезвычайным ситуациям за прошедшие сутки поступило порядка 35 тыс. звонков. В акимат Атырау обратились более 400 человек с заявлениями о нанесенном ущербе.