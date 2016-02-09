32 тысячи иностранцев получили разрешения на работу в Казахстане в 2015 году ​

В 2015 году иностранным гражданам выдано более 32 тыс. разрешений на работу в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"По данным на 1 января 2016 года, в Казахстане действуют 32 363 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС). Из них 1 987 выданы по первой категории (руководители и их заместители), 5 958 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 13 968 человек и 10 450 человек соответственно", – говорится в информации.
В настоящее время в республике насчитывается 1 592 работодателя, использующих ИРС. На них работают около 468 тыс. граждан Казахстана, что составляет 93,3% от общей численности работников.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 13 373 человека, Турция – 4 844, Украина – 1 620, Узбекистан – 1 303, Индия – 1 235.
Между тем в 2015 году работодателями, привлекающими ИРС, для казахстанцев создано 25 447 рабочих мест, прошли профессиональную подготовку и переподготовку 5 428 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации 12 639 местных работников, 55 иностранных специалистов заменены казахстанскими кадрами.
Напомним, что в целях защиты внутреннего рынка труда Правительством РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов.
На 2016 год квота на привлечение ИРС установлена в размере 0,7% к численности экономически активного населения республики (порядка 63,1 тыс. чел.).