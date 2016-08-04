33 американских военнослужащих заразились вирусом Зика

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33 американских военнослужащих во время службы за рубежом заболели лихорадкой Зика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Одна из заразившихся военнослужащих – беременная женщина. Кроме того, вирус обнаружен еще у шести членов семей американских военных. Пентагон отказался сообщать, сколько из них выздоровели и кому разрешено вернуться в Соединенные Штаты", – говорится в сообщении.

Согласно ведомственным приказам, женщинам-военнослужащим разрешен выезд из стран, где обнаружена лихорадка Зика.

Вирус Зика – это флавивирус, переносимый комарами, который был впервые обнаружен в 1947 году в Уганде, но до недавнего времени считался неопасным для человека. В 2015 году он попал из Африки и Азии в Южную Америку, после чего очень быстро распространился по материку. Заражение происходит через укусы комаров. 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что быстро распространяющийся вирус лихорадки Зика является угрозой мирового масштаба, и объявила о введении режима чрезвычайного положения.

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