33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат молодым казахстанцам в этом году

Грант присуждается по направлениям "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".
Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на встрече с молодежью Мангистауской области сообщил, что грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" будет вручен в декабре 33 молодым людям, сообщает Kazpravda.kz.
Грант присуждается по направлениям "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".
Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" по поручению президента реализуется с 2021 года.
Как отметили в МИОР, большинство победителей – это простые молодые люди.
"За 30 лет получили награду "Дарын" более 300 молодых людей. Среди них есть и молодые таланты из Мангистауской области», - сказал Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в Актау.
Кроме того, накануне постановлением Правительства были объявлены имена лауреатов государственной молодежной премии "Дарын" в 10 номинациях.