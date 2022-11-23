33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат молодым казахстанцам в этом году

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на встрече с молодежью Мангистауской области сообщил, что грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" будет вручен в декабре 33 молодым людям, сообщает Kazpravda.kz.

Грант присуждается по направлениям "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".

Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" по поручению президента реализуется с 2021 года.

Как отметили в МИОР, большинство победителей – это простые молодые люди.

"За 30 лет получили награду "Дарын" более 300 молодых людей. Среди них есть и молодые таланты из Мангистауской области», - сказал Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в Актау.

Кроме того, накануне постановлением Правительства были объявлены имена лауреатов государственной молодежной премии "Дарын" в 10 номинациях.