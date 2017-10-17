Экономика
33 млрд тенге выделили на повышение зарплат депутатов, военных и полицейских
Жания Уранкаева
На повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено более 33 млрд тенге. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представляя законопроект об уточнении республиканского бюджета на 2017 год, министр отметил, что основными факторами уточнения стали стабильность макроэкономической ситуации, финансовое обеспечение исполнения ряда поручений Главы государства, а также перенаправление бюджетных средств с мероприятий, по которым имеется риск неосвоения, на направления с высокой степенью готовности.

Прогноз уточнили, исходя из курса тенге к доллару на уровне 330 тенге и мировой цены на нефть $50 за баррель.

"На повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено 33,1 миллиарда тенге", – сказал министр и добавил, что это позволит повысить на 25% должностные оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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