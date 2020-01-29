35 человек изолировали в отдельные боксы в Казахстане после посещения Китая

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
35 человек изолировали в отдельные боксы в Казахстане после приезда из Китая. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"С 6 января по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу с КНР в Казахстан прибыло 12 610 граждан. Среди них граждан Казахстана – 12 365 человек, иностранцев – 245", – проинформировал Бекшин.
Он отметил, что медицинские специалисты дозвонились до 51% людей, прибывших в этот период из Китая в Казахстан. Таким образом, у 6 449 человек узнали о наличии жалоб на здоровье.
"Мы продолжаем обзванивать людей, чтобы каждого въехавшего в Казахстан с 6 января поставить на учет. Госпитализировали и изолировали в отдельные боксы на данный момент 35 человек. 22 людям поставлен диагноз ОРВИ, 4 – грипп, в одном случае – грипп и парагрипп. Таким образом, подтверждены сезонные заболевания у 27 человек. Пробы анализов остальных госпитализированных мы отправляем для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. В этом центре освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса. Все ресурсы в Казахстане есть. Мы также договорились с ВОЗ и РФ о взаимной профессиональной помощи", – добавил спикер.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Несколько десятков человек погибли. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
Позднее власти Китая запретили выезд из города Ухань
. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая усилили контроль
из-за смертельного типа коронавируса.
В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня в городе остаются 98 студентов
из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны.
По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана находятся
в Китае.